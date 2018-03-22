Электрокроссовер Tesla Model X отбуксировал вагонетки массой 113 тонн

В блоге Илона Маска в Twitter появился видеоролик, в котором показано, как кроссовер Tesla Model X берет на буксир состав с вагонетками общей массой в 113 тонн. Сюжет был снят в Лос-Анджелесе.

Буксировку вагонетки кроссовером Tesla Model X запечатлели, когда автомобиль с прицепленным к нему составом вытягивал его из тоннеля, пробуренного компанией The Boring Company, основанной Илоном Маском. Масса самого вседорожника составляет 2 300 килограммов. Какая именно модификация автомобиля запечатлена в сюжете, не уточняется.





В своем блоге Илон Макс подчеркнул, что поверхность, по которой передвигался кроссовер Tesla Model X, была не идеальной. Кроме того, топ-менеджер уточнил, что состав, который тянул вседорожник, весит около 250 тысяч фунтов.

Ранее СМИ обсуждали буксировку кроссовером Tesla Model X фуры с прицепом, которая весила 43 тонны. Это произошло в Норвегии, на гоночной трассе Valerbanen. Тогда использовался вседорожник в модификации P90D, масса которой составляет 2 600 килограммов.

Компания Tesla берет свое начало в 2003 году, и является одним из первооткрывателей на массовом рынке электрокаров. В нынешнем году автогигант переименовался в Tesla Inc, чтобы напомнить общественности о том, что он намерен выйти за рамки продаж «зеленых машин», и стать «энергетической империей». Компания Tesla берет свое начало в 2003 году, и является одним из первооткрывателей на массовом рынке электрокаров. В нынешнем году автогигант переименовался в Tesla Inc, чтобы напомнить общественности о том, что он намерен выйти за рамки продаж «зеленых машин», и стать «энергетической империей».

Иван Головин