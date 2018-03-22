Электрокроссовер Tesla Model X отбуксировал вагонетки массой 113 тонн

Компания Tesla берет свое начало в 2003 году, и является одним из первооткрывателей на массовом рынке электрокаров. В нынешнем году автогигант переименовался в Tesla Inc, чтобы напомнить общественности о том, что он намерен выйти за рамки продаж «зеленых машин», и стать «энергетической империей».
Электрокроссовер Tesla Model X отбуксировал вагонетки массой 113 тоннСегодня, 19:33
На данный момент компания Tesla испытывает серьёзные сложности с производством нового электрического седана Tesla Model 3, но на встрече с инвесторами Илон
На просторах сети появился необычный ролик, на котором полностью электрический кроссовер Tesla Model X буксирует многотонный грузовик Volvo, застрявший на
Американская машиностроительная компания Tesla больше не собирается выпускать заднеприводные электрокары Tesla Model S и Tesla Model X. Об этом сообщают