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| | Рынок люксовых автомобилей России остался на прежнем уровне

Рынок люксовых автомобилей России остался на прежнем уровне

Сегодня, 18:46
Данные, озвученные агентством «АВТОСТАТ», указывают на то, что в России за январь-февраль нынешнего года люксовые автомобили разошлись по стране тиражом в 172 экземпляра. Такой же показатель имел место год назад по итогам его первых двух месяцев.
 

Рынок люксовых автомобилей России остался на прежнем уровне

 

Самой востребованной моделью на рынке люксового транспорта в России является Mercedes-Benz Maybach S-Class с долей в 51,2%. На этом автомобиле свой выбор в январе-феврале в РФ остановили 88 клиентов. На втором месте оказалась марка Maserati с результатом в 39 реализованных машин.
 
Также в тройке оказался бренд Bentley, продавший в России 35 автомобилей. Также жители России за отчетный период приобрели 9 экземпляров Rolls-Royce и 1 Aston Martin. От покупки автомобилей марок Ferrari или Lamborgini жители страны в нынешнем году пока отказываются. При этом в прошлом году оба бренда за тот же период продали в РФ по одной машине.
 
Самыми большими рынками люксового транспорта в России остаются Москва и Московская область. Здесь за отчетный период было продано 115 автомобилей сегмента Luxury. Жители Санкт-Петербурга приобрели 21 такую машину. В Краснодарском крае стало на 4 больше люксовых автомобиля. В Башкирию и Татарстан отправились по три машины. В Тюменской и Челябинской областях появилось по два транспортных средства. Еще в 17 субъектах страны зарегистрировано по одному люксовому автомобилю.

Иван Головин
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