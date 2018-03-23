К дебюту готовится новый китайский кроссовер FAW X80

В скором времени китайская машиностроительная компания FAW выведет на домашний рынок свой новый кроссовер FAW X80. Об этом проинформировали профильные издания.

В настоящее время в России предлагается FAW X80, выпущенный 5 лет назад. В КНР предлагается кроссовер 2016 года выпуска, получивший обновленную решетку радиатора, переработанные фары и иную переднюю панель.Новый автомобиль обустроят современным мультимедийным центром с 12-дюймовым сенсорным дисплеем и голосовым управлением. Базовая комплектация получит панорамный люк и дефлекторы обдува.

Дмитрий Павличко

В соответствии с предварительными сведениями, моторная линейка останется прежней. Под капот машина получит 1,8-литровый агрегат с отдачей 186 лошадиных сил. Помимо него предусматривается 147-сильный 2-литровый «атмосферник». Вероятно, новинка выйдет на поднебесный авторынок в апреле 2018 года, но её стоимость пока покрыта тайной.