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| | Новый внедорожник Suzuki Grand Vitara доберется до России к 2021 году

Новый внедорожник Suzuki Grand Vitara доберется до России к 2021 году

Сегодня, 08:00
Японские разработчики из компании Suzuki подтвердили, что внедорожник Suzuki Grand Vitara нового поколения доберётся до автомобильного рынка России. Ожидается, что дебют модели в РФ состоится в 2020 или же в 2021 году.

Новый внедорожник Suzuki Grand Vitara доберется до России к 2021 году

 

Такаюки Хасегава, заместитель главы российского офиса компании Suzuki, во время общения с представителями СМИ отметил, что бренд планирует вывести на российский рынок новый Suzuki Grand Vitara, но точные сроки дебюта модели пока не раскрываются. Кроме того, господин Хасегава заявил, что к 2019 году компания обновит модельную линейку для России, но топ-менеджер пока не вдается в детали о новинках.

Ранее источники в Suzuki сообщали, что новый Suzuki Grand Vitara получит производственную платформу от «младшего» Suzuki Vitara. Новинка несколько снизит вес, но внедорожные качества могут несколько пострадать. Не исключено, что в моторную линейку войдут и гибридные силовые установки.

Новый внедорожник Suzuki Grand Vitara доберется до России к 2021 году

 

Напомним, что в 2018 году компания Suzuki планирует увеличить российские продажи на 20-30%, чего удастся добиться благодаря обновлению модельной линейки. Так, в нынешнем году японский бренд планирует реализовать в РФ порядка 6 000 – 7 500 новых автомобилей. В 2017 году бренд отчитался о 5 000 продаж.
Васисуалий Мурчалов
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