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| | Geely увеличит долю моделей на альтернативных источниках энергии до 90%

Geely увеличит долю моделей на альтернативных источниках энергии до 90%

Сегодня, 07:00
Китайский машиностроительный гигант Geely Holding Group намерен увеличить долю своих моделей на альтернативных источниках энергии до 90% к 2020 году. Данная информация озвучена главой правления производителя, Чжэцзяном Ли Шуфу.

 

Geely увеличит долю моделей на альтернативных источниках энергии до 90%

 

По словам топ-менеджера, развитие транспорта на альтернативных источниках энергии является глобальным трендом в автомобилестроении, а также обязательным условием для продолжительного развития экономики. Представитель компании Geely также добавил, что китайское правительство осознает важность данной отрасли, а потому разработало для нее стимулирующие меры.
 
Топ-менеджер добавил, что автопром имеет массу сложностей в вопросах своего развития в сфере альтернативных источников энергии, однако это не остановит Geely перед тем, чтобы заниматься постоянным расширением объемов производства и удовлетворением нужд потребителя.
 
Власти Китая ранее сообщали, что в минувшем году производители страны выпустили 794 тысячи транспортных средств на альтернативных источниках энергии, 777 тысяч из которых нашли покупателей. В данной сфере китайцам уже третий год нету равных в мире.

Иван Головин
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