Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

От Редактора

Скандал со Слуцким продолжается: Садальский показал единственного честного депутата

Пользователи не побоялись поспорить с мнением скандального актера.

Сюжеты :

Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни Диана Гурцкая откровенно рассказала о раке «Связной» предложил Samsung Galaxy S9 каждому желающему бесплатно Минздрав сообщил о стоянии детей, отравившихся в Волоколамске После 12 лет брака Николь Кидман разводится с мужем МЧС установит в Волоколамске табло с результатами замеров проб воздуха На матч сборных Бразилии и России продали 65 тыс билетов Школы Волоколамского района остались без уроков физкультуры В Китае разработали смартфон на блокчейне В центре Харькова нашли бесхозного "Путина"
| | Новое оборудование устранит заводские дефекты моделей «УАЗ»

Новое оборудование устранит заводские дефекты моделей «УАЗ»

Сегодня, 17:11
Разработчики Ульяновского автомобильного завода сообщили о том, что в эксплуатацию введена двустоечная координатно-измерительная машина Zeiss, которая поможет устранить заводские дефекты внедорожников бренда «УАЗ». Отмечается, что в первую очередь на заводе планируют улучшить качество сборки моделей УАЗ «Профи», УАЗ «Пикап» и УАЗ «Патриот».

Новое оборудование устранит заводские дефекты моделей «УАЗ»

 

Разработчики из «УАЗ» отметили, что новая машина при помощи сенсорных датчиков узнает информацию о 400 контрольных точках на кузове, сопоставляя их данными эталонной в математическом плане модели. Данная система работает не только со всеми зонами кузова, но и с панелями интерьера.

Данное оборудование поможет бороться с появлением геометрических дефектов на кузове и в салоне. Кроме того, внедорожники станут более герметичными, а также избавятся от нежелательных зазоров.

Не так давно компания «УАЗ» сообщила о модернизации главного кондуктора сварки, поэтому в ближайшее время модели начнут получать улучшенные штампованные детали и электронные системы управления. Ранее стало известно о том, что в модернизацию мощностей Ульяновского завода было вложено порядка 2,5 миллиардов рублей.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Российские УАЗы отправились в Коста-Рику
Российские УАЗы отправились в Коста-Рику

Российский Ульяновский автомобильный завод дал старт экспортным поставкам трёх своих моделей на автомобильный рынок Республики Коста-Рика, где открылся первый

Почти 90% всех электрокаров Tesla имеют дефекты
Почти 90% всех электрокаров Tesla имеют дефекты

Журналисты зарубежного информационного агентства Reuters взяли интервью у девяти сотрудников компании Tesla, которые рассказали о недостатках американских

Volkswagen планирует создать несколько новых внедорожников
Volkswagen планирует создать несколько новых внедорожников

Немецкий автоконцерн Volkswagen приступил к разработке двух новых внедорожников. Сообщается, что выпускаться новинки будут в кузове купе.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости