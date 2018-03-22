Новое оборудование устранит заводские дефекты моделей «УАЗ»

Разработчики Ульяновского автомобильного завода сообщили о том, что в эксплуатацию введена двустоечная координатно-измерительная машина Zeiss, которая поможет устранить заводские дефекты внедорожников бренда «УАЗ». Отмечается, что в первую очередь на заводе планируют улучшить качество сборки моделей УАЗ «Профи», УАЗ «Пикап» и УАЗ «Патриот».

Васисуалий Мурчалов

Разработчики из «УАЗ» отметили, что новая машина при помощи сенсорных датчиков узнает информацию о 400 контрольных точках на кузове, сопоставляя их данными эталонной в математическом плане модели. Данная система работает не только со всеми зонами кузова, но и с панелями интерьера.Данное оборудование поможет бороться с появлением геометрических дефектов на кузове и в салоне. Кроме того, внедорожники станут более герметичными, а также избавятся от нежелательных зазоров.Не так давно компания «УАЗ» сообщила о модернизации главного кондуктора сварки, поэтому в ближайшее время модели начнут получать улучшенные штампованные детали и электронные системы управления. Ранее стало известно о том, что в модернизацию мощностей Ульяновского завода было вложено порядка 2,5 миллиардов рублей.