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| | Назван ТОП-10 моделей Nissan, о которых в России никто не слышал

Назван ТОП-10 моделей Nissan, о которых в России никто не слышал

Сегодня, 06:00
Не секрет, что российским автолюбителям хорошо знакомы модели компании Nissan, но существуют автомобили, которые вряд ли удастся встретить на дорогах страны. Журналисты автомобильных изданий составили ТОП-5 малоизвестных в России моделей Nissan.

Назван ТОП-10 моделей Nissan, о которых в России никто не слышал

 

На первом месте рейтинга расположился седан Nissan Leopard J. Ferie, который оснащался 3,0-литровым 210-сильным мотором. Данный автомобиль был популярен в США, где продавался под маркой Infiniti. Вторая строчка досталась компактному кабриолету Nissan Figoro, который производился для Японии и Великобритании.

На третьем месте находится компактный хэтчбек Nissan Pao, который выпускался с 1989 до 1991 года и имел много общего с Nissan Micra. В «пятерку» лидеров попал седан Nissan Crew, разработанный для японского такси, а также внедорожник Nissan Rasheen, ставший «отцом» современного Nissan X-Trail.

Назван ТОП-10 моделей Nissan, о которых в России никто не слышал

 

Назван ТОП-10 моделей Nissan, о которых в России никто не слышал

 

Назван ТОП-10 моделей Nissan, о которых в России никто не слышал

 

Далее в рейтинге следуют такие автомобили как пикап Nissan Junior для Азии и Ирана, компактный грузовик Nissan NP200 для Южной Африки, а также внедорожник Nissan Kix, который не стоит путать с современным Nissan Kicks. Замыкают ТОП-10 седан Nissan Platina и универсал Nissan Altra – электрический универсал 1 998 года.
Васисуалий Мурчалов
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