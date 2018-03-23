Перечислены самые популярные иномарки у воронежских таксистов

Отечественные эксперты выяснили, какими иномарками предпочитают пользоваться воронежские таксисты. Оказалось, что для работы они чаще всего выбирают машины южнокорейской марки Hyundai.

Исследование провели специалисты, представляющие портал «Юла». Эксперты сделали свои выводы по результатам изыскания, в ходе которого они проанализировали данные объявлений о продаже автомобилей с желтым кузовом, покупаемых для использования в такси. При этом отмечается, что данная расцветка машина давно перестала быть обязательной для извоза.

Автомобили марки Hyundai заняли 19% иномарок, работающих в воронежских службах такси. Вторая позиция досталась марке Daewoo с долей в 16%. Третье место занимает Opel с 15%. Также в пятерке оказались Ford (13%) и Nissan (9%).

В Нижнем Новгороде среди иномарок в такси также преобладают Hyundai и Opel (доля каждой составляет 15%). Также в городе для извоза часто используются автомобили марок Skoda (12%) и Volkswagen (10%).

Таксисты Казани отдают предпочтение моделям марок Nissan и Opel (доля каждой составляет 22%). Renault имеет показатель в 11%, а Honda и KIA занимают по 6% таксопарка города каждая.

Петербуржские таксисты поставили на первое место марку Opel. Вторую позицию в Северной столице занимает Volkswagen. Также в список вошли Peugeot и Hyundai.

В Волгограде самой востребованной иномаркой в такси является Volkswagen (39%). Второе и третье место в городе занимают Daewoo (10%) и Hyundai (7%).

Иван Головин