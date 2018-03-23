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| | Перечислены самые популярные иномарки у воронежских таксистов

Перечислены самые популярные иномарки у воронежских таксистов

Сегодня, 05:00
Отечественные эксперты выяснили, какими иномарками предпочитают пользоваться воронежские таксисты. Оказалось, что для работы они чаще всего выбирают машины южнокорейской марки Hyundai.

 

Перечислены самые популярные иномарки у воронежских таксистов

 

Исследование провели специалисты, представляющие портал «Юла». Эксперты сделали свои выводы по результатам изыскания, в ходе которого они проанализировали данные объявлений о продаже автомобилей с желтым кузовом, покупаемых для использования в такси. При этом отмечается, что данная расцветка машина давно перестала быть обязательной для извоза.
 
Автомобили марки Hyundai заняли 19% иномарок, работающих в воронежских службах такси. Вторая позиция досталась марке Daewoo с долей в 16%. Третье место занимает Opel с 15%. Также в пятерке оказались Ford (13%) и Nissan (9%).
 
В Нижнем Новгороде среди иномарок в такси также преобладают Hyundai и Opel (доля каждой составляет 15%). Также в городе для извоза часто используются автомобили марок Skoda (12%) и Volkswagen (10%).
 
Таксисты Казани отдают предпочтение моделям марок Nissan и Opel (доля каждой составляет 22%). Renault имеет показатель в 11%, а Honda и KIA занимают по 6% таксопарка города каждая.
 
Петербуржские таксисты поставили на первое место марку Opel. Вторую позицию в Северной столице занимает Volkswagen. Также в список вошли Peugeot и Hyundai.
 
В Волгограде самой востребованной иномаркой в такси является Volkswagen (39%). Второе и третье место в городе занимают Daewoo (10%) и Hyundai (7%).

Иван Головин
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