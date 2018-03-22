Porsche показал испытания гибридных Cayenne E-Hybrid

Немецкая компания Porsche опубликовала свежий видеоролик, на котором демонстрируют внедорожные способности предсерийных прототипов Porsche Cayenne E-Hybrid. Отмечается, что кроссоверы проходят испытания в Йоханнесбурге, ЮАР, на самых сложных горных перевалах.

Представители компании Porsche отметили, что предсерийные испытания нового Porsche Cayenne E-Hybrid проходили в несколько этапов. Тесты на городских дорогах прежде всего нацелены на оптимизацию расхода топлива, а заезды при экстремальных температурах проверяли стабильность работы гибридной установки.Финальный этап тестов проводился на горных перевалах ЮАР, где новый Porsche Cayenne E-Hybrid показал себя на бездорожье. Разработчики уверены, что более сложные дороги вряд ли встретятся владельцам модели. Кроме того, тесты в Йоханнесбурге использовались для доводки гибридного мотора.

Васисуалий Мурчалов

Новый Porsche Cayenne E-Hybrid был представлен ещё в 2017 году, а среди самых значимых новшеств следует отметить подруливающую заднюю ось. Под капотом модели расположился гибридный двигатель, состоящий из электродвигателя и нескольких ДВС – клиентам предложат 340-сильный 3,0-литровый V6, 2,9-литровый V6 с двумя турбинами и 440 «лошадками», а также 4,0-литровый V8, который способен генерировать 550 лошадиных сил.