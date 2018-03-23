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| | Завод по производству Dodge Viper станет хранилищем машин

Завод по производству Dodge Viper станет хранилищем машин

Сегодня, 03:00
Итало-американский автогигант Fiat Chrysler Automobiles превратит завод по производству спорткара Dodge Viper в хранилище своих концептов и редких машин. Данный объект сейчас называется Conner Center, но после «реформации» его переименуют в Conner Avenue Assembly Plant.

 

Завод по производству Dodge Viper станет хранилищем машин

 
Завод, на котором до 31 августа 2017 года производился спорткар Dodge Viper, берет свое начало в 1966 году. Его площадь равна чуть более 37 000 квадратных метров. Пространство данного предприятия в скором времени займут 400 концептуальных машин. Среди них есть столь ценные экземпляры, как Rambler 1902 года и Chrysler Touring 1924 года. Есть вероятность, что уже во втором квартале текущего года завод переделают в хранилище автомобилей. Также не исключается возможность того, что объект станет открытым для посещения музеем.
 
Концерн Fiat Chrysler Automobiles также организовал аукцион, стартовавший 21 марта, а завершится он 13 апреля. В рамках торгов с молотка уйдут 1 800 предметов, обнаруженных при разборе офисных помещений завода Conner Center. В их число входят разнообразные буклеты, блокноты, постеры и многое другое.
 
О том, что спорткар Dodge Viper покинет конвейер, стало известно в 2016 году. Автомобиль не соответствовал новым нормам безопасности в США, из-за чего производитель отказался от дальнейшего выпуска модели.

Иван Головин
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