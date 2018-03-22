Дети изобрели самую экономичную «стеклоомывайку» для авто

Компания Ford внедрила на один из своих прототипов новую систему омывания стекла, которая использует дождевую воду. Примечательно, что авторами проекта стали дети – брат и сестра Лара и Даниел Крон из города Юлих, Германия.

Юные изобретатели рассказали, что идея пришла им в голову тогда, когда их отец пытался очистить лобовое стекло дворниками, но резервуар стеклоочистительной жидкости был пуст. Дети обратили внимание на то, что за несколько минут до этого шел сильный дождь, поэтому дождевая вода вполне могла бы стать экономичным омывателем. Изобретатели вначале посчитали забавным тот факт, что вода находится везде, кроме бачка стеклоомывателя.Свою идею подростки опробовали на полноразмерной модели автомобиля Ford Focus RS, которая была оснащена фильтром для воды и насосом. На местном научном конкурсе дети получили награду, после чего их достижение отметили и разработчики из Ford – система очистки стекла дождевой водой была внедрена на серийный Ford S-Max.

Васисуалий Мурчалов

Автомобиль оснащается резиновыми трубками, которые располагаются на нижней части лобового стекла и доставляют воду в бачок стеклоомывателя. Выяснилось, что ёмкость наполняется водой всего за пять минут. Стоит отметить, что компании Ford не чужды нестандартные и экологичные решения – в 2017 году китайский офис марки предложил использовать бамбук для отделки интерьера.