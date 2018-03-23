В Австралии построили копию Toyota Camry из 500 000 кубиков Lego

Японская машиностроительная компания Toyota решила вслед за McLaren заказать полноразмерную копию своей машины, построенную из конструктора Lego. С этой целью японцы пригласили австралийского профессионала из Lego Райана Макнота.

Дмитрий Павличко

Для разработки пластикового макета премиального седана Toyota Camry специалисту потребовалось 8 недель и 500 000 пластмассовых компонентов. Копию машины можно рассмотреть в галерее Райана в Мельбурнском музее.Отмечается, что McLaren при разработке своего спорткара McLaren 720S затратила меньшее число кубиков Lego. Для изготовления пластмассового купе они применили 267 300 компонентов. В работах, длящихся 2 000 часов, участвовали восемь человек.Прежняя генерация Toyota Camry вышла на российский авторынок в 2011 году, а в 2014 году подверглась обновлению. За седан придется отдать от 1 407 000 рублей. Дату выхода на рынок и стоимость нового Toyota Camry объявят через какое-то время.