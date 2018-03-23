Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

"Валька-полстакана": Станислав Садальский резко раскритиковал поведение Матвиенко Журналист «Дождя» обвинил лидера ЛДПР в сексуальных домогательствах «Жёсткие рамки»: Маликов показал, как питается чёрной икрой и мраморной говядиной У отравившегося в Волоколамске ребенка отказали ноги На поверхности Марса нашли идеально круглый шар Отомстили за кота: В Курске благотворители изнасиловали добровольца Ибрагимович до конца недели перейдет из «МЮ» в «Лос-Анджелес Гэлакси» Первый российский круизный лайнер выйдет в Каспий в 2019 году Представлен безрамочный смартфон Vivo V9 Модель Анюта Рай в пенной ванне делилась с фанатами «бредом» о деньгах Эксперты назвали 7 способов для привлечения внимания к рекламе в Instagram Учёные: Хип-хоп учит детей различать опасные болезни
| | В Австралии построили копию Toyota Camry из 500 000 кубиков Lego

В Австралии построили копию Toyota Camry из 500 000 кубиков Lego

Сегодня, 04:00
Японская машиностроительная компания Toyota решила вслед за McLaren заказать полноразмерную копию своей машины, построенную из конструктора Lego. С этой целью японцы пригласили австралийского профессионала из Lego Райана Макнота.

В Австралии построили копию Toyota Camry из 500 000 кубиков Lego

 

Для разработки пластикового макета премиального седана Toyota Camry специалисту потребовалось 8 недель и 500 000 пластмассовых компонентов. Копию машины можно рассмотреть в галерее Райана в Мельбурнском музее.

Отмечается, что McLaren при разработке своего спорткара McLaren 720S затратила меньшее число кубиков Lego. Для изготовления пластмассового купе они применили 267 300 компонентов. В работах, длящихся 2 000 часов, участвовали восемь человек.

Прежняя генерация Toyota Camry вышла на российский авторынок в 2011 году, а в 2014 году подверглась обновлению. За седан придется отдать от 1 407 000 рублей. Дату выхода на рынок и стоимость нового Toyota Camry объявят через какое-то время.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Lego создала полноразмерный макет болида Формулы-1 из 350 000 кубиков
Lego создала полноразмерный макет болида Формулы-1 из 350 000 кубиков

Работники известного производителя конструктора Lego собрали из 349 911 кубиков макет болида Формулы-1, имеющий натуральные размеры. Видео конструкции

McLaren показал процесс постройки купе 720S из Lego
McLaren показал процесс постройки купе 720S из Lego

Британская автокомпания McLaren представила в рамках Фестиваля скорости Гудвуде игрушечную копию модели 720S, изготовленную из конструктора Lego. Недавно

McLaren привезёт в Гудвуд полноразмерное купе 720S из 300 000 кубиков Lego
McLaren привезёт в Гудвуд полноразмерное купе 720S из 300 000 кубиков Lego

Компания McLaren собирается привезти на Фестиваль скорости в Гудвуде суперкар 720S, изготовленный из деталей Lego в масштабе 1:1. Чтобы реализовать эту задумку

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости