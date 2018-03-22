Новый кроссовер Hyundai Tucson 2019 представят в марте в Нью-Йорке

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai готовится презентовать свой обновленный кроссовер Hyundai Tucson 2019 модельного года. Официальный дебют новинки пройдет в марте на Нью-Йоркском автосалоне.

Отмечается, что дизайн обновленного кроссовера исполнят в духе Hyundai Santa Fe. Машина получит двухуровневую оптику головного света, иные бампера, более большую радиаторную решетку и пересмотренные задние осветители.Моторная гамма автомобиля не перетерпит изменений. В моторном отсеке новинки расположатся 2-литровые и 1,6-литровые двигатели с отдачей 164 и 175 «лошадок». Они функционируют в паре с 6-секционной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и 6-ступенчатой АКПП с полным и передним приводом.

Дмитрий Павличко

Ранее сообщалось, что в России Hyundai Tucson начали предлагать в версиях Primary, Family, Lifestyle, Dynamic и Hi-Tech. Популярный кроссовер снизился в цене, теперь его предлагают за 1 359 000 рублей.