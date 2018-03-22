В Ростовской области откроется новый дилерский центр KIA «Ключавто»

Официальный дилер KIA Motors Rus в России провел тендер, который выиграла компания «Ключавто». Теперь автохолдинг займется строительством нового дилер-центра KIA в Ростове-на-Дону.

Татьяна Рязанская

Согласно заявлению «Ключавто», в Ростове-на-Дону появится первый дилер-центр KIA, который откроют уже в первой половине 2018 года. Здание нового дилер-центра и участок, на котором он расположен, принадлежит автохолдингу.Ранее компания уже строила дилер-центры для Datsun, Nissan, Mercedes-Benz, Toyota и Lexus. На данный момент в Ростовской области находится семь центров «Ключавто». Представители компании сообщили, что на данный регион является приоритетным для развития. Кроме того, в этом году продолжится сотрудничество с KIA, которая является надежной и востребованной на авторынке.Новый дилер-центр KIA уже четвертый для «Ключавто». Ранее компания построила автосалон в Краснодаре, Минеральных Водах и Севастополе. В прошлом году 25,33% продаж автохолдинга обеспечили авто KIA.