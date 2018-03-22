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| | Ученые нашли способ побороть «демонизацию дизелей»

Ученые нашли способ побороть «демонизацию дизелей»

Сегодня, 11:45
Научные сотрудники британского Университета Лафборо нашли способ борьбы с вредными выбросами дизельных моторов, что является актуальной проблемой в современном автопроме. Новая технология ACCT (Система создания и преобразования аммиака), по данным ученых, позволит сделать «дизели» такими же экологичными, как электрокары.

Ученые нашли способ побороть «демонизацию дизелей»

 

Ученые Университета Лафборо Грэм Харгрейв и Джонатан Уилсон разработали новейшую систему, которая преобразует жидкость AdBlue – химический реагент, использующийся для очистки выхлопных газов дизельных автомобилей. Полученная после преобразования жидкость богата аммиаком, который «разрывает» выбросы NOx.

Новая система ACCT была протестирована на автомобиле Skoda Octavia с дизельным мотором. В ходе теста выяснилось, что новая система поглощает 98% вредных выбросов дизельных моторов, в то врем я как аналогичный показатель AdBlue достигает 60%. Таким образом, ACCT оказалась почти вдвое эффективнее современных систем стандарта «Евро-6».

Ученые нашли способ побороть «демонизацию дизелей»

 

Ученые отметили, что поддержка и финансирование разработки уже через два года позволит забыть о «демонизации» дизельных моторов. На данном этапе с разработчиками уже ведут переговоры многие мировые автопроизводители. Наряду с этим стоит отметить, что наибольшую угрозу представляют выбросы CO2 (окись углерода), а не NOx (окись азота).
Васисуалий Мурчалов
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