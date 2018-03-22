Mercedes-Benz озвучил амбициозные планы увеличения производства

Немецкая компания Daimler, в состав которой входит бренд Mercedes-Benz, озвучила планы по увеличению производства и реализации на мировом рынке. Отмечается, что разработчики планируют построить три новых завода, что позволит увеличить годовую реализацию до 3 000 000 автомобилей.

Васисуалий Мурчалов

В 2017 году компания Mercedes-Benz на мировом рынке реализовала 2 400 000 млн автомобилей, но увеличение производства позволить поднять этот показатель на 25%. Немецкие разработчики планируют не только увеличить объёмы сборки автомобилей, но и расширить модельный ряд.«Наши производственные площадки во всем мире работают на полную мощность с высоким коэффициентом использования. Ввиду этого мы расширяем наши мощности в соответствии с рыночным спросом, что позволит ежегодно реализовывать 3 000 000 автомобилей», – заявил Маркус Шефер, член совета директоров Daimler AG.Ожидается, что на создание трёх новых заводов будет направлено 3,7 млрд долларов инвестиций. Стоит напомнить, что одной из новых производственных площадок станет завод Mercedes-Benz в Подмосковье. Новый завод будет производить легковые автомобили для рынка России и стран ближнего зарубежья. Ожидается, что производственная площадка начнет свою работу в 2019 году.