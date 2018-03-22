На рынок вышел седан Volkswagen Jetta нового поколения

Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen вывел на авторынок новый седан Volkswagen Jetta. Новинка уже приехала в Мексику и предлагается за 330 000 песо.

Дмитрий Павличко

Следует напомнить, что новинку построили на архитектуре MQB. Размеры авто достигают 4702X1799X1459 мм, а величина колесной базы составила 2 686 миллиметров.На мексиканском авторынке новинку предложат в таких версиях, как Comfortline, R-Line и Highline. В моторном отсеке Volkswagen Jetta установлен 150-сильный 1,4-литровый двигатель. Он работает в паре с 6-скоростной МКПП и 6-диапазонной АКПП.Стандартное исполнение новинки оснастили стабилизационной системой, кондиционером, передними и боковыми эйрбэгами, защитными шторками, светодиодными фарами, 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и фирменным мультимедийным центром с 6,5-дюймовым тачскрином.В оснащении Volkswagen Jetta R-Line появились 17-дюймовые колеса, спортивные бампера, черная хромированная решетка радиатора, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, мультимедийная установка с 8-дюймовым сенсорным экраном, кнопочным зажиганием и стеклянным верхом. Топовая модификация получит камеру заднего обзора, адаптивные фары головного света, мониторинг мертвых зон и систему слежения за выходом из полосы движения.