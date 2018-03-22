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| | BMW может выпустить большой флагманский кроссовер X8

BMW может выпустить большой флагманский кроссовер X8

Сегодня, 13:17
Баварская машиностроительная компания BMW еще не выпустила свою модель BMW X7, но уже желает начать разработку кроссовера BMW X8. Информация о выходе данного авто появилась еще в ноябре 2017 года, а теперь рассекречены новые детали.

 

BMW может выпустить большой флагманский кроссовер X8

 

В соответствии с данными, предоставленными пресс-центром BMW, новый кроссовер BMW X8 должны представить уже в текущем году. В правлении автопроизводителя пытаются установить, будет ли иметь новинка высокуий уровень востребованности среди автолюбителей.

Если же автомобилестроитель выведет на авторынок новый BMW X8, то он не повторит путь BMW X4 и BMW X6. Согласно сведениям, обнародованным на портале BMW Blog, новинка станет обычным авто в кузове кросс-купе, разработанным на архитектуре BMW X7. Сообщается, что технические параметры нового BMW X8 пока засекречены. Ранее сообщалось, что BMW приостановил производство бензиновых версий BMW 7 Series по причине необходимости обновления моторов под экологические стандарты.
Дмитрий Павличко
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