Новый Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

На свежих тизерных фото можно увидеть, что Porsche уже располагает несколькими предсерийными прототипами нового Porsche Mission E. Разработчики показали кузов автомобиля без колес и мотора, а также полностью светодиодные задние фары и порт для зарядки аккумулятора.
Оливер Блюме, глава Porsche, в недавнем интервью для Automotive News заявил, что новый Porsche Mission E станет «самым спортивным и самым технологически совершенным» спортивным автомобилем своего сегмента. Также новинка характеризуется как «убедительный ответ» на вызовы современного мира электрокаров.
Напомним, что электрический Porsche Mission E получит 600-сильный мотор, а заряда батареи хватит для преодоления 500 километров. Новинка способна ускоряться до первых 100 км/ч за 3,5 секунды. Серийная версия модели дебютирует в 2019 году, а стоимость электрокара будет сопоставима с Porsche Panamera.