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| | Новый Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

Новый Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

Сегодня, 09:47
Немецкая компания Porsche опубликовала свежие тизерные снимки нового электрокара Porsche Mission E. Новинка запечатлена на заводе Porsche, а вместо мотора электрокар получил багажное отделение под капотом.

Новый Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

 

На свежих тизерных фото можно увидеть, что Porsche уже располагает несколькими предсерийными прототипами нового Porsche Mission E. Разработчики показали кузов автомобиля без колес и мотора, а также полностью светодиодные задние фары и порт для зарядки аккумулятора.

Оливер Блюме, глава Porsche, в недавнем интервью для Automotive News заявил, что новый Porsche Mission E станет «самым спортивным и самым технологически совершенным» спортивным автомобилем своего сегмента. Также новинка характеризуется как «убедительный ответ» на вызовы современного мира электрокаров.

Новый Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

 

Новый Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

 

Напомним, что электрический Porsche Mission E получит 600-сильный мотор, а заряда батареи хватит для преодоления 500 километров. Новинка способна ускоряться до первых 100 км/ч за 3,5 секунды. Серийная версия модели дебютирует в 2019 году, а стоимость электрокара будет сопоставима с Porsche Panamera.
Васисуалий Мурчалов
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РИА ВладТайм
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