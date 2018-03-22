Новый Porsche Mission E показали на сборочном конвейере

Немецкая компания Porsche опубликовала свежие тизерные снимки нового электрокара Porsche Mission E. Новинка запечатлена на заводе Porsche, а вместо мотора электрокар получил багажное отделение под капотом.

На свежих тизерных фото можно увидеть, что Porsche уже располагает несколькими предсерийными прототипами нового Porsche Mission E. Разработчики показали кузов автомобиля без колес и мотора, а также полностью светодиодные задние фары и порт для зарядки аккумулятора.Оливер Блюме, глава Porsche, в недавнем интервью для Automotive News заявил, что новый Porsche Mission E станет «самым спортивным и самым технологически совершенным» спортивным автомобилем своего сегмента. Также новинка характеризуется как «убедительный ответ» на вызовы современного мира электрокаров.

Васисуалий Мурчалов

Напомним, что электрический Porsche Mission E получит 600-сильный мотор, а заряда батареи хватит для преодоления 500 километров. Новинка способна ускоряться до первых 100 км/ч за 3,5 секунды. Серийная версия модели дебютирует в 2019 году, а стоимость электрокара будет сопоставима с Porsche Panamera.