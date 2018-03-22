Cadillac представил "заряженный" седан CT6 V-Sport

Американский премиальный бренд Cadillac, контролируемый компанией General Motors, раскрыл подробности о своем обновленном седане Cadillac CT6 в «заряженной» версии V-Sport. Такая модификация впервые вышла у модели.

Внешнее оформление новинки исполнено в духе прототипа Cadillac Escalade. Машину снабдили переделанными фарами, переработанными бамперами, пересмотренной решеткой радиатора и обновленной крышкой багажного отсека. Вероятно, базовые варианты исполнения получат другой обвес и иное оформление решетки радиатора.Под капотом новинки разместится 8-цилиндровый бензиновый турбомотор объемом 4,2 литра с производительностью 557 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 10-ступенчатой АКПП и полноприводным механизмом.

Дмитрий Павличко

Среди функций нового «заряженного» Cadillac CT6 числятся самоблокирующийся задний дифференциал, обновленная подвеска, усиленные дисковые тормоза, переналаженный усилитель руля, амортизатор с изменяемыми параметрами, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски и оригинальная летняя резина. В салоне новинки появились мультимедийный центр с 10-дюймовым тачскрином, беспроводная зарядка для мобильных гаджетов, полуавтономное управление и аудиосистема для пассажиров второго ряда.