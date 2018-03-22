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| | Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80 выросли вдвое

Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80 выросли вдвое

Сегодня, 04:00
Компания FAW смогла добиться роста продаж кроссовера Besturn X80 в России более чем в два раза. За первые два месяца 2018 года китайский автопроизводитель реализовал в этой стране 153 машины.

Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80 выросли вдвое

 

В минувшем году объём реализации марки FAW сложно было назвать высоким, ведь она продавала в России около 20 авто в месяц, однако в январе россияне купили уже 47 таких машин, а в феврале дилерам удалось перейти отметку в 100 экземпляров. Пока модельный ряд компании включает в себя только кроссовер Besturn X80 и седан Oley. Отметим, что сборка первой модели ведётся на калининградском предприятии «Автотор».
Уже в базовом исполнении FAW Besturn X80 комплектуется 6-скоростной автоматической КПП, которая работает в тандеме с 2,0-литровым 142-сильным двигателем. В список опций модели вошли кондиционер, круиз-контроль, подогрев передних сидений, системы помощи при старте, курсовой устойчивости и другие ассистенты.
Стоимость кроссовера начинается от 999 000 рублей, при покупке на него даётся гарантия на пять лет или 100 000 километров пробега. Кроме того, с 19 марта автопроизводитель начал дарить страховку КАСКО покупателям старше 40 лет со стажем вождения более 10 лет.

Яна Васильева
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