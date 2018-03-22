Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80 выросли вдвое

В минувшем году объём реализации марки FAW сложно было назвать высоким, ведь она продавала в России около 20 авто в месяц, однако в январе россияне купили уже 47 таких машин, а в феврале дилерам удалось перейти отметку в 100 экземпляров. Пока модельный ряд компании включает в себя только кроссовер Besturn X80 и седан Oley. Отметим, что сборка первой модели ведётся на калининградском предприятии «Автотор».
Российские продажи кроссовера FAW Besturn X80 выросли вдвоеСегодня, 04:00
В минувшую среду, 26 апреля, в России стартовали продажи нового городского кроссовера FAW Besturn X80. На старте продаж новинка доступна в единственной
Китайская компания FAW выпустит на рынки страны свой новый кроссовер Besturn X40 уже в марте. Презентация модели прошла осенью в Гуанчжоу.
Представители китайской компании FAW сообщили о дате продаж своего нового автомобиля Besturn X40. На местном рынке авто появится ближайшей весной.