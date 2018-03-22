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| | Skoda выпустит 19 новых моделей до 2020 года

Skoda выпустит 19 новых моделей до 2020 года

Сегодня, 09:00

Компания Skoda обнародовала результаты продаж 2017 года и рассказала о планах на будущее. До 2020 года автопроизводитель рассчитывает выпустить 19 новинок, а до 2023 – инвестировать порядка 2 млрд евро в передовые мобильные сервисы и электрокары.

Skoda выпустит 19 новых моделей до 2020 года

 

Минувший год стал самым успешным в истории чешского бренда. Выручка Skoda выросла на 20,8% в годовом сравнении и составила 16,6 млрд евро, а операционная прибыль увеличилась на 34,6% или до 1,6 млрд евро.

 

За прошлый год автомобили Skoda приобрели свыше 1 200 500 автолюбителей во всем мире, что соответствует росту на 6,6%. Только в Китае автопроизводитель смог реализовать 325 000 машин. В перспективе компания планирует привлечь новых покупателей, выпустив 19 новых моделей за ближайшие два года. Одной из новинок станет товарный вариант кроссовера Vision X.

Скорее всего, чехи также выпустят компактный «паркетник» Kamiq, который будет предлагаться только в Поднебесной, лифтбек Rapid следующей генерации и бюджетную модель для Индии, Ирана и Бразилии. Модельную линейку компании также могут расширить несколько электромобилей и гибридов, которые будут ориентированы на китайский рынок.


Яна Васильева
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