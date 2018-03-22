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| | Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

Сегодня, 07:00
Правительством РФ утверждены новые ставки утильсбора на автомобильную технику. На официальной странице Кабинета министров России 21 марта появилось соответствующее постановление.

 

Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

 

Пояснительная записка документа гласит, что среднее увеличение ставок утильсбора на автомобили в России составило 15%. В постановлении поясняется, что данным решением правительство РФ преследует цель создать условия для развития безопасных для экологии технологий переработки отходов.
 
Утильсбор для транспортного нового транспортного средства с двигателем объемом не более литра увеличится на 16% до 33 000 рублей. Для машин с агрегатом объемом 1-2 литра предусмотрена ставка в 84 000 рублей (выросла на 90%). Такой же утильсбор действует на транспортные средства объемом 2-3 литра. У них ставка выросла до 126 000 рублей.
 
Плата утильсбора в России с 2012 года введена для производителей и импортеров транспорта. Данная практика была введена со вступлением страны в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили.

Иван Головин
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