Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобили

Правительство РФ утвердило новые ставки утильсбора на автомобилиСегодня, 07:00
Автомобильные эксперты сообщают, что с началом 2018 года автомобили взлетели в цене на 5%, а в феврале машины подорожают еще на 17%. Такие процессы обусловлены
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что к настоящему моменту правительство уже согласовало размер индексации утильсбора, однако пока не утвердило его. В
В России в нынешнем году ожидается существенное увеличение утилизационного сбора на ряд типов транспортных средств. Такая мера сейчас обсуждается