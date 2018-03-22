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| | Россияне перестали покупать машины бизнес-класса

Россияне перестали покупать машины бизнес-класса

Сегодня, 03:00
Жители России в феврале 2018 года приобрели 124,2 тысячи автомобилей. Спрос на транспорт в стране вырос на 29% в годовом сравнении. Рынок вырос во всех сегментах, кроме Е-класса, потерявшего 23,8% продаж, на что обращает внимание агентство «АВТОСТАТ».

 

Россияне перестали покупать машины бизнес-класса

 

Самым крупным сегментом авторынка России в феврале 2018 года оказался SUV с долей в 43,2% от общих продаж легкового транспорта в РФ. Всего жители страны приобрели 53,4 тысячи паркетников, кроссоверов и внедорожников. Спрос на них вырос на 26,5%. Лидируют в этой нише Hyundai Creta (5 937 ед.; +46,4%), Renault Duster (3 659 ед.; +12,9%) и LADA 4x4 (2 678 ед.; +32,3%).
 
Вторым сегментом на авторынке России по итогам февраля стал В-класс с результатом в 48,8 тысячи реализованных автомобилей с «плюсом» в 27,7% и долей в 38,7%. В данной нише отличились KIA Rio (8 979 ед.; +27,7%), LADA Vesta (8 456 ед.; +65,8%) и Granta (6 861 ед.; +30,4%).
 

Россияне перестали покупать машины бизнес-класса

 

Третьим сегментом по итогам февраля остался С-класс с долей в 7,2%. Жители России приобрели 8,2 тысячи автомобилей, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Лидером этой ниши стал лифтбек Skoda Octavia, реализованный в количестве 1 776 экземпляров с «плюсом» в 5%. Также в тройке лучших сегмента оказались KIA Cee’d (1 539 ед.; +1,3%) и Ford Focus (1 270 ед.; +106%). Остальные ниши российского авторынка имеют менее 5% каждая.

Иван Головин
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