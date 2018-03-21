Audi отзывает в России шесть моделей

Немецкая премиальная марка Audi проведет в России сервисную кампанию, которая затронет модели А3, A4, A5, А6, А7, Q3. Всего отзыву подлежат 18 автомобилей, проданных в стране в 2017 году.

Росстандарт проинформировал, что сервисная кампания немецкой марки в России вызвана неисправностью функции экстренного вызова. В сообщении регулятора поясняется, что в отзывных автомобилях система работает только по голосовому каналу, а связь по SMS не работает, и обратный вызов автомобиля из центра Audi невозможен.

В ближайшее время владельцы отзывных автомобилей Audi будут извещены о необходимости участия в сервисной кампании для выявления и устранения неисправности. Ремонт будет проводиться за счет производителя.

В прошлом месяце немцам пришлось отозвать в России 4 857 экземпляров моделей A4, A5, Q5, реализованных в стране с 2011 по 2016 годы. Эту сервисную кампанию вызвала неисправная климатическая установка.

До этого, в ноябре минувшего года в России на сервис отправились 953 автомобиля Audi. Отзыв коснулся моделей A6, A7 и RS6, проданных в течение 2017 года. В этих машинах некорректно функционировал аварийный вызов при запросе информации для сервисного ключа со стороны системы бортовой диагностики.

Иван Головин