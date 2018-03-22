Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

В Глобальной сети опубликованы официальные визуализации нового поколения китайского кроссовера Zotye Т600. Машина теперь спереди похожа на паркетник Т500.

Визуализации демонстрируют внешность базового Zotye Т600 нового поколения. Однако машина со сменой генерации сохранит традицию продаваться не только в обычной версии, но и в спортивной, а также в формате кросс-купе. Все они получат внешние отличия друг от друга. Визуализации демонстрируют внешность базового Zotye Т600 нового поколения. Однако машина со сменой генерации сохранит традицию продаваться не только в обычной версии, но и в спортивной, а также в формате кросс-купе. Все они получат внешние отличия друг от друга.

Новый Zotye Т600 получит более покатую крышу, задние стойки черного цвета, иной шильдик на радиаторной решетке. Моторная гамма и техническая составляющая автомобиля пока не раскрываются. Также китайцы не называют сроки появления паркетника.

Актуальный Zotye Т600 в версиях «стандарт» и «спорт» предлагается в КНР с 1,5- и 2-литровыми турбодвигателями тягой 162 и 190 л.с. Для них предусмотрены пятискоростная механическая трансмиссия и роботизированная коробка передач. В формате кросс-купе автомобиль имеет в моторном отсеке 1,5-литровую установку мощностью 156 л.с. Также в Китае продается 177-сильный Т600 с 1,8-литровым агрегатом и РКПП. Машина доступна только с передним приводом.

В России Zotye Т600 продается только в стандартном виде с 1,5- и 2-литровыми агрегатами отдачей 149 и 177 л.с. соответственно. Первый мотор комплектуется пятискоростной механической трансмиссией, а для второго двигателя предусмотрена шестидиапазонная роботизированная коробка передач. В РФ паркетник продается минимум за 829 900 рублей. В России Zotye Т600 продается только в стандартном виде с 1,5- и 2-литровыми агрегатами отдачей 149 и 177 л.с. соответственно. Первый мотор комплектуется пятискоростной механической трансмиссией, а для второго двигателя предусмотрена шестидиапазонная роботизированная коробка передач. В РФ паркетник продается минимум за 829 900 рублей.

Иван Головин