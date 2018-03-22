Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Россияне вышли на митинг из-за массового отравления в Волоколамске Xiaomi представила "умный" холодильник с голосовым управлением Бузова в компании мускулистых парней "поставила Тарасова на колени" Ученые нашли одну из основных причин заболевания почек СМИ: Покойный Стивен Хокинг сделал обращение к британцам В Запорожье нашли 1,5 тонны человеческих останков на мусорнике Роспотребнадзор не выявил превышения содержания вредных веществ в воздухе Волоколамска «Всё только от стихов»: Ольга Серябкина поведала о важности поэзии Тучных людей лишили бизнес-класса Раскрыты жуткие подробности производства колбасы Британец умер в кинотеатре, застряв под VIP-креслом В Британии учебник по математике обвинили в сексизме
| | Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

Сегодня, 08:00
В Глобальной сети опубликованы официальные визуализации нового поколения китайского кроссовера Zotye Т600. Машина теперь спереди похожа на паркетник Т500.

 

Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

 

Визуализации демонстрируют внешность базового Zotye Т600 нового поколения. Однако машина со сменой генерации сохранит традицию продаваться не только в обычной версии, но и в спортивной, а также в формате кросс-купе. Все они получат внешние отличия друг от друга.
 
Новый Zotye Т600 получит более покатую крышу, задние стойки черного цвета, иной шильдик на радиаторной решетке. Моторная гамма и техническая составляющая автомобиля пока не раскрываются. Также китайцы не называют сроки появления паркетника.
 
Актуальный Zotye Т600 в версиях «стандарт» и «спорт» предлагается в КНР с 1,5- и 2-литровыми турбодвигателями тягой 162 и 190 л.с. Для них предусмотрены пятискоростная механическая трансмиссия и роботизированная коробка передач. В формате кросс-купе автомобиль имеет в моторном отсеке 1,5-литровую установку мощностью 156 л.с. Также в Китае продается 177-сильный Т600 с 1,8-литровым агрегатом и РКПП. Машина доступна только с передним приводом.
 

Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

 

Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

 

Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

 

Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

 

Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

 

Zotye рассекретила дизайн нового кроссовера Т600

 

В России Zotye Т600 продается только в стандартном виде с 1,5- и 2-литровыми агрегатами отдачей 149 и 177 л.с. соответственно. Первый мотор комплектуется пятискоростной механической трансмиссией, а для второго двигателя предусмотрена шестидиапазонная роботизированная коробка передач. В РФ паркетник продается минимум за 829 900 рублей.

Иван Головин
Новости по теме
Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4
Китайцы из Zotye вывели на тесты копию кросс-купе Mazda CX-4

Китайская машиностроительная компания Zotye вывела на испытания новый SUV. Автомобиль имеет богатый функционал, а потому отправится на рынок под премиальным

Кроссовер Zotye Т600 получит новую комплектацию двигателя в России
Кроссовер Zotye Т600 получит новую комплектацию двигателя в России

Китайская марка Zotye представит российским потребителям «паркетник» Т600, который будет иметь новый силовой агрегат. Цена на новую комплектацию будет

Zotye рассекретила внешность нового кроссовера T300
Zotye рассекретила внешность нового кроссовера T300

Сравнительно молодая китайская автокомпания Zotye на днях решила рассекретить внешность своего будущего кроссовера T300. Итогом этих действий стали несколько

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости