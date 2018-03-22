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| | В Suzuki рассказали о новом внедорожнике Jimny для России

В Suzuki рассказали о новом внедорожнике Jimny для России

Сегодня, 06:00

Стало известно, что несмотря на небольшой спрос, в России будет предлагаться новое поколение Suzuki Jimny. Ожидалось, что новинка дебютирует в Женеве, но японская компания решила презентовать модель на одном из других автосалонов, проходящих в текущем году.

В Suzuki рассказали о новом внедорожнике Jimny для России

 

Отметим, что в Японии ещё в 2017 года стартовала тестовая сборка нового Suzuki Jimny. В рамках недавнего интервью замдиректора российского филиала компании Такаюки Хасегава заявил, что четвёртая генерация внедорожника появится на российском авторынке.

 

Топ-менеджер сообщил также, что серийный выпуск и продажа модели стартует в скором времени. Господин Хасегава добавил, что компания не допустит одновременной реализации старой и новой генерации внедорожника.

Инсайдеры сообщают, что внешне японский автомобиль будет немного похож на Mercedes-Benz G-Class. Новый Suzuki Jimny сохранит раздаточную коробку с пониженной передачей и рамную конструкцию. Вместе с тем подключаемый полный привод заменит постоянный.

В Suzuki рассказали о новом внедорожнике Jimny для России

 

Предположительно моторная гамма новинки будет включать 1,2-литровый 90-сильный «атмосферник» Dualjet с четырьмя цилиндрами или 1,0-литровый 3-цилиндровый турбомотор Boosterjet, выдающий 111 лошадиных сил.

 


Яна Васильева
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