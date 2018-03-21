Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln NavigatorСегодня, 17:05
Американский актёр и режиссер Мэттью Макконахи, получивший известность благодаря ролям в ленте «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», снялся в новом
Представители компании Lincoln сообщили, что флагманский внедорожник бренда, модель Lincoln Navigator 2018 года, получил удлиненную версию. Такая вариация
Американская автомобилестроительная компания Lincoln опубликовала первый тизер нового кроссовера Navigator. На зарубежном автомобильном портале Motor1