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| | Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

Сегодня, 17:05
Люксовый вседорожник Lincoln Navigator стал еще мощнее благодаря тюнинг-ателье Hennessey Performance. Американские мастера представили 608-сильную версию автомобиля.

 

Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

 

В стандартном виде модель Lincoln Navigator актуальной генерации оснащается 3,5-литровым мотором V6 с нагнетателем, выдающим мощность 456 лошадиных сил. В тюнинг-ателье Hennessey Performance данную цифру довели до 608 л.с.

Тюнингованный Lincoln Navigator получил пересмотренное программное управление двигателем, усовершенствованный впуск, иную турбину, улучшенные охлаждение и впуск. Все эти решения позволили мастерам Hennessey Performance сделать вседорожник мощнее.

Доработанная модель Lincoln Navigator набирает скорость 96 километров в час за 4,8 секунды. На преодоление четверти мили автомобилю нужно 12,9 секунды.

 

Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

 

В рамках тюнинга вседорожник Lincoln Navigator получил заниженный клиренс, обзавелся новыми колесами и тормозными механизмами Brembo. За доработки ателье Hennessey Performance придется заплатить 19 950 долларов (1 150 000 рублей).

Иван Головин
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