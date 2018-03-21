Тюнинг-ателье Hennessey представило 608-сильный Lincoln Navigator

Люксовый вседорожник Lincoln Navigator стал еще мощнее благодаря тюнинг-ателье Hennessey Performance. Американские мастера представили 608-сильную версию автомобиля.

В стандартном виде модель Lincoln Navigator актуальной генерации оснащается 3,5-литровым мотором V6 с нагнетателем, выдающим мощность 456 лошадиных сил. В тюнинг-ателье Hennessey Performance данную цифру довели до 608 л.с.





Тюнингованный Lincoln Navigator получил пересмотренное программное управление двигателем, усовершенствованный впуск, иную турбину, улучшенные охлаждение и впуск. Все эти решения позволили мастерам Hennessey Performance сделать вседорожник мощнее.





Доработанная модель Lincoln Navigator набирает скорость 96 километров в час за 4,8 секунды. На преодоление четверти мили автомобилю нужно 12,9 секунды.

В рамках тюнинга вседорожник Lincoln Navigator получил заниженный клиренс, обзавелся новыми колесами и тормозными механизмами Brembo. За доработки ателье Hennessey Performance придется заплатить 19 950 долларов (1 150 000 рублей).

Иван Головин