Озвучена рублевая стоимость универсала Subaru Outback 2018

Во втором квартале 2018 года компания Subaru начнет российские продажи обновленного кроссового универсала Subaru Outback 2018 модельного года. Новинка сохранила прежний ценник – базовый Subaru Outback 2018 предложен по цене в 2 399 900 рублей, а за максимальную комплектацию придётся выложить 2 299 900 рублей.

Новый Subaru Outback 2018 от дорестайлинговой модели отличается посвежевшей внешностью, но более значимые изменения произошли в списке оснащения. Салон модели получил более качественную отделку, что позволило повысить уровень шумоизоляции. Кроме того, внедорожный универсал оснащается новым рулевым колесом, а также перенастроенными амортизаторами.В список оснащения нового Subaru Outback 2018 входит оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также семь подушек безопасности. Пакет систем безопасности EyeSight, который включает в себя адаптивный круиз-контроль и функцию экстренного торможения, доступен для комплектаций, которые расположились выше отметки в 2 739 900 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Моторную линейку нового Subaru Outback 2018 составит 2,5-литровый бензиновый мотор отдачей в 175 лошадиных сил, а также 3,6-литровая 260 сильная установка. Оба мотора сочетаются с бесступенчатым вариатором Lineatronic.