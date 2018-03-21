Озвучена рублевая стоимость универсала Subaru Outback 2018

Новый Subaru Outback 2018 от дорестайлинговой модели отличается посвежевшей внешностью, но более значимые изменения произошли в списке оснащения. Салон модели получил более качественную отделку, что позволило повысить уровень шумоизоляции. Кроме того, внедорожный универсал оснащается новым рулевым колесом, а также перенастроенными амортизаторами.
В список оснащения нового Subaru Outback 2018 входит оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а также семь подушек безопасности. Пакет систем безопасности EyeSight, который включает в себя адаптивный круиз-контроль и функцию экстренного торможения, доступен для комплектаций, которые расположились выше отметки в 2 739 900 рублей.
Моторную линейку нового Subaru Outback 2018 составит 2,5-литровый бензиновый мотор отдачей в 175 лошадиных сил, а также 3,6-литровая 260 сильная установка. Оба мотора сочетаются с бесступенчатым вариатором Lineatronic.