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| | Компания Opel возродила спортивный хэтчбек Corsa GSI

Компания Opel возродила спортивный хэтчбек Corsa GSI

Сегодня, 16:32
Немецкая компания Opel, которая не так давно стала частью альянса PSA Group, презентовала возрожденный хэтчбек Opel Corsa GSi нового поколения, который базируется на производительном Corsa OPC. Примечательно, что последний раз хот-хэтч с маркой GSi выпускался в 2007 году.

Компания Opel возродила спортивный хэтчбек Corsa GSI

 

Новый «заряженный» хэтчбек Opel Corsa GSi приводится в движение 1,5-литровым турбированным мотором, который способен генерировать 150 лошадиных сил при 220 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется 6-диапазонной МКПП. Аналогичная установка приводит в движение Opel Corsa S.

Что касается динамических характеристик, то новый Opel Corsa GSi имеет максимальную скорость в 207 километров в час, а отметка о первых 100 километров в час появится на спидометре уже через 8,6 секунды.

Компания Opel возродила спортивный хэтчбек Corsa GSI

 

Opel Corsa GSi оснащается особой гоночной подвеской, которая доведена на Нюрбургринге экспертами подразделения Opel Performance Center. В салоне модели расположились спортивные сидения Recaro, а также алюминиевые педали и новейший мультимедийный центр с поддержкой смартфонов. Модель поставлена на 18-дюймовые алюминиевые диски.
Васисуалий Мурчалов
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