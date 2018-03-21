Компания Opel возродила спортивный хэтчбек Corsa GSI

Новый «заряженный» хэтчбек Opel Corsa GSi приводится в движение 1,5-литровым турбированным мотором, который способен генерировать 150 лошадиных сил при 220 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется 6-диапазонной МКПП. Аналогичная установка приводит в движение Opel Corsa S.
Что касается динамических характеристик, то новый Opel Corsa GSi имеет максимальную скорость в 207 километров в час, а отметка о первых 100 километров в час появится на спидометре уже через 8,6 секунды.
Opel Corsa GSi оснащается особой гоночной подвеской, которая доведена на Нюрбургринге экспертами подразделения Opel Performance Center. В салоне модели расположились спортивные сидения Recaro, а также алюминиевые педали и новейший мультимедийный центр с поддержкой смартфонов. Модель поставлена на 18-дюймовые алюминиевые диски.