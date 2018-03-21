Дилеры: LADA Vesta станет дефицитом к маю

Дилеры компании «АвтоВАЗ» 20 марта стали заказывать автомобили на май, однако в перечне предлагаемых моделей отсутствует семейство Vesta, которое выпускается в Ижевске. При этом квоты, предоставленные на такие авто, дилеры считают недостаточными.

О возможном дефиците LADA Vesta журналистам сообщил один из официальных дилеров российского бренда. Представители ПАО «АвтоВАЗ» пояснили, что в мае на заводе в Ижевске планируется провести двухнедельные каникулы. Вместе с тем в отпуск отправится и предприятие в Тольятти, однако его продукцию сегодня можно заказать.

Предположительно заказы на Vesta откроют несколько позднее, но квота, выделенная на это семейство, слишком мала. Подобную ситуацию можно было наблюдать в минувшем году, однако теперь дефицит может быть серьёзнее, поскольку линейку дополнили универсалы Vesta SW и SW Cross, а спрос на неё существенно вырос. Согласно оценкам дилеров, оставшихся у них в запасе Vesta хватит примерно на один месяц.

Напомним, на ижевском заводе не так давно прекратился выпуск Granta. Сборку этой модели перенесли в Тольятти, чтобы оптимизировать процесс производства. Благодаря такому решению в Ижевске смогли сосредоточиться на LADA Vesta.

Яна Васильева