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| | В России начались продажи "юбилейной" версии Suzuki Vitara

В России начались продажи "юбилейной" версии Suzuki Vitara

Сегодня, 14:09

В честь 30-летнего юбилея Vitara руководство Suzuki решило выпустить особую версию данной модели. Всего с конвейера сойдёт 30 «юбилейных» внедорожников, причём все экземпляры продадут на российском рынке.

В России начались продажи "юбилейной" версии Suzuki Vitara

 

Основой для новой спецсерии Suzuki Vitara стала «топовая» комплектация с 1,4-литровым турбодвигателем Boosterjet, выдающим 140 лошадиных сил при крутящем моменте в 220 Нм. Этот мотор сочетается с 6-скоростной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

 

Эксклюзивная Vitara примечательна боковыми молдингами, накладками на пороги и крылья, спойлером, слегка затонированными задними фонарями и накладкой на задний бампер. В салоне появились тканевые коврики с названием спецверсии и часы Kanji.

Стоимость особого внедорожника достигает 1 690 000 рублей, что на 91 000 рублей дороже стандартной модели. Согласно данным на сайте компании, два автомобиля из 30 уже нашли своих владельцев.

В России начались продажи "юбилейной" версии Suzuki Vitara

 

В России начались продажи "юбилейной" версии Suzuki Vitara

 

В России начались продажи "юбилейной" версии Suzuki Vitara

 

В России начались продажи "юбилейной" версии Suzuki Vitara

 

Напомним, актуальная генерация Suzuki Vitara была представлена в 2014 году, а с 2015 года модель стали предлагать в России. Автомобиль доступен также с 1,6-литровым атмосферным агрегатом мощностью 117 «лошадок». В базовой комплектации модель оценили в 1 079 000 рублей. Стоит отметить, что в январе 2018 года кроссовер Vitara стал самой популярной моделью Suzuki в России.

 


Яна Васильева
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