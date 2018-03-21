В России начались продажи "юбилейной" версии Suzuki Vitara

В честь 30-летнего юбилея Vitara руководство Suzuki решило выпустить особую версию данной модели. Всего с конвейера сойдёт 30 «юбилейных» внедорожников, причём все экземпляры продадут на российском рынке.

Основой для новой спецсерии Suzuki Vitara стала «топовая» комплектация с 1,4-литровым турбодвигателем Boosterjet, выдающим 140 лошадиных сил при крутящем моменте в 220 Нм. Этот мотор сочетается с 6-скоростной автоматической трансмиссией и системой полного привода.

Эксклюзивная Vitara примечательна боковыми молдингами, накладками на пороги и крылья, спойлером, слегка затонированными задними фонарями и накладкой на задний бампер. В салоне появились тканевые коврики с названием спецверсии и часы Kanji.

Стоимость особого внедорожника достигает 1 690 000 рублей, что на 91 000 рублей дороже стандартной модели. Согласно данным на сайте компании, два автомобиля из 30 уже нашли своих владельцев.

Напомним, актуальная генерация Suzuki Vitara была представлена в 2014 году, а с 2015 года модель стали предлагать в России. Автомобиль доступен также с 1,6-литровым атмосферным агрегатом мощностью 117 «лошадок». В базовой комплектации модель оценили в 1 079 000 рублей. Стоит отметить, что в январе 2018 года кроссовер Vitara стал самой популярной моделью Suzuki в России.

Яна Васильева