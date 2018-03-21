Toyota Prius научился ездить на спирте

Японские машиностроители создали гибридную машину с битопливной силовой установкой. Основой для машины послужила модель Toyota Prius.

Прототип на базе Toyota Prius дебютировал в Сан-Паулу, Бразилия. Автомобиль особенен тем, что его можно заправить не только бензином, но и биоэтанолом (топливо Е100). Это горючее вырабатывается из сахарного тростника. Машина представлена в Бразилии, так как в данной стране биоэтанол пользуется спросом на автозаправках. Прототип на базе Toyota Prius дебютировал в Сан-Паулу, Бразилия. Автомобиль особенен тем, что его можно заправить не только бензином, но и биоэтанолом (топливо Е100). Это горючее вырабатывается из сахарного тростника. Машина представлена в Бразилии, так как в данной стране биоэтанол пользуется спросом на автозаправках.

Японцы пока не озвучивают подробности «спиртового» гибрида Toyota Prius. В обычном исполнении эта машина оснащается комбинированной силовой установкой, состоящей из 1,8-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Их суммарная производительность составляет 122 л.с.

С помощью нового Toyota Prius японцы намерены добиться в Бразилии популяризации гибридного транспорта и снизить количество вредоносных выбросов. Разработчики поясняют, что растения, используемые для производства биоэтанола, поглощают из атмосферы углекислый газ и генерируют кислород, что способствует восстановлению общего баланса в окружающей среде.

Проект гибрида на спиртовой тяге получил название Hybrid FFV. В нем участвовали специалисты бразильского подразделения Toyota, а также головного офиса японского автогиганта. Прежде чем отправить новинку на рынок, разработчики проведут дорожные тестирования машины, чтобы увидеть насколько надежна и производительна новая система.

Иван Головин