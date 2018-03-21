Навигация Bentley Bentayga PHEV поможет экономить топливо

Представители компании Bentley раскрыли некоторые подробности об интеллектуальной навигационной системе нового Bentley Bentayga PHEV. Отмечается, что модель получит «умный» режим вождения, который будет отличаться от электрического режима и работы на бензине. Навигационная система позволит более эффективно сочетать работу мотора V6 и электрической установки.
Новая навигационная система Bentley Bentayga PHEV получает от водителя координаты движения после чего компьютер выбирает наиболее выгодный маршрут. При этом система комбинирует гибридную, полностью электрическую и бензиновую схемы, обеспечивая экономию топлива. В городе кроссовер отдаст преимущество полностью электрической тяге.