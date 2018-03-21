Количество автомобилей в России за 10 лет выросло вдвое

В России за последние десять лет количество автомобилей выросло почти в два раза. Данная информация озвучена Госавтоинспекцией.

Д есять лет назад в автопарке России числилось 34 миллиона транспортных средств. Теперь же данная цифра выросла до показателя в 59,7 миллиона машин. Средний годовой показатель роста количества автомобилей в стране составляет 2-2,5 миллиона единиц. Большую их половину составляют легковой транспорт.

В Госавтоинспекции сообщили, что в течение минувшего года ведомство провело более 11 миллионов регистрационных действий. Чаще всего за отчетный период жители России меняли регистрационные данные машины в связи с изменением информации о ее владельце. На такую процедуру пришлось 60% работ. В ГИБДД подчеркнули, что госуслуги по линии автоинспекции постоянно совершенствуются для комфорта граждан.

Иван Головин