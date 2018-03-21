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| | Количество автомобилей в России за 10 лет выросло вдвое

Количество автомобилей в России за 10 лет выросло вдвое

Сегодня, 13:21
В России за последние десять лет количество автомобилей выросло почти в два раза. Данная информация озвучена Госавтоинспекцией.
 

Количество автомобилей в России за 10 лет выросло вдвое

 

Десять лет назад в автопарке России числилось 34 миллиона транспортных средств. Теперь же данная цифра выросла до показателя в 59,7 миллиона машин. Средний годовой показатель роста количества автомобилей в стране составляет 2-2,5 миллиона единиц. Большую их половину составляют легковой транспорт.
 
В Госавтоинспекции сообщили, что в течение минувшего года ведомство провело более 11 миллионов регистрационных действий. Чаще всего за отчетный период жители России меняли регистрационные данные машины в связи с изменением информации о ее владельце. На такую процедуру пришлось 60% работ. В ГИБДД подчеркнули, что госуслуги по линии автоинспекции постоянно совершенствуются для комфорта граждан.

Иван Головин
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