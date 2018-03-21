Количество автомобилей в России за 10 лет выросло вдвое

Десять лет назад в автопарке России числилось 34 миллиона транспортных средств. Теперь же данная цифра выросла до показателя в 59,7 миллиона машин. Средний годовой показатель роста количества автомобилей в стране составляет 2-2,5 миллиона единиц. Большую их половину составляют легковой транспорт.
Количество автомобилей в России за 10 лет выросло вдвоеСегодня, 13:21
По состоянию на июль текущего года автомобильный парк России перешёл рубеж в 50 миллионов транспортных средств. Соответствующие сведения опубликовали аналитики
Суммарное количество автомобилей в Москве и области составляет больше 8 млн. Об этом информирует пресс-центр ГИБДД России.
В Китае выросло количество реализованных автомобилей. Показатель продаж увеличился на 17%.