Mercedes-Benz представил обновлённые купе и кабриолет C-Class

Компания Mercedes-Benz презентовала вслед за универсалом и седаном рестайлинговый C-Class в кузове купе и кабриолет. Автомобили оснастили «мягкой» гибридной установкой, цифровой панелью приборов и рядом систем безопасности от S-Class.

Обновленный C-Class стал первым автомобилем в модельном ряду немецкой марки, который получил бензиновый 4-цилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра с отдачей 184 л. с. при 280 Нм. В паре с двигателем работает стартер-генератор EQ Boost с батареей на 48 вольт. Он способен временно увеличивать суммарную мощность на 14 «лошадок» и 160 Нм.

Кроме того, модель способна рекуперировать энергию торможения и полностью отключать мотор от трансмиссии при отпущенной педали газа. Купе Mercedes-Benz C-Class способно разгоняться до 100 км/ч за 7,9 секунды, а максимальная скорость достигает 239 км/ч.

Дизельные версии купе и кабриолета оборудовали 194-сильным двигателем (400 Нм). «Топовый» Mercedes-AMG С 43 предложат с 3,0-литровым битурбированным V6, способным генерировать 390 л. с., что на 23 силы превосходит показатель предшественника.

Рестайлинговый C-Class порадует покупателей наличием светодиодной оптики, 12,3-дюймовой цифровой панели приборов, набора систем полуавтономного вождения и мультимедийным комплексом с 10,25-дюймовым экраном.

Яна Васильева