УАЗ планирует выпустить гибридный автомобиль

Ульяновские машиностроители решили двигаться в сторону экологического транспорта. На это указывает информация о том, что УАЗ рассматривает возможность выпуска гибридного автомобиля.

О том, что УАЗ намерен создать машину с комбинированным силовым агрегатом, рассказал Сергей Травкин, заместитель гендиректора по продажам и маркетингу отечественного предприятия. По словам топ-менеджера, появление гибридной модели ожидается в 2021 году, однако пока речь идет, скорее всего, о предсерийной версии транспортного средства.

Недавно в СМИ обсуждалась информация о том, что УАЗ планирует выпустить первый кроссовер в истории предприятия. Говорилось, что машина сможет соперничать на рынке с такими моделями как KIA Sportage и Toyota RAV4. Позже слухи поутихли, однако теперь о кроссовере снова заговорили после новости о гибридной машине от Ульяновского автозавода. Предполагается, что именно паркетник получит комбинированную силовую установку, так как эксперты не видят смысла в ее интеграции в Patriot, Hunter или Profi.

Иван Головин