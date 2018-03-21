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| | УАЗ планирует выпустить гибридный автомобиль

УАЗ планирует выпустить гибридный автомобиль

Сегодня, 20:37
Ульяновские машиностроители решили двигаться в сторону экологического транспорта. На это указывает информация о том, что УАЗ рассматривает возможность выпуска гибридного автомобиля.

 

УАЗ планирует выпустить гибридный автомобиль

 

О том, что УАЗ намерен создать машину с комбинированным силовым агрегатом, рассказал Сергей Травкин, заместитель гендиректора по продажам и маркетингу отечественного предприятия. По словам топ-менеджера, появление гибридной модели ожидается в 2021 году, однако пока речь идет, скорее всего, о предсерийной версии транспортного средства.
 
Недавно в СМИ обсуждалась информация о том, что УАЗ планирует выпустить первый кроссовер в истории предприятия. Говорилось, что машина сможет соперничать на рынке с такими моделями как KIA Sportage и Toyota RAV4. Позже слухи поутихли, однако теперь о кроссовере снова заговорили после новости о гибридной машине от Ульяновского автозавода. Предполагается, что именно паркетник получит комбинированную силовую установку, так как эксперты не видят смысла в ее интеграции в Patriot, Hunter или Profi.

Иван Головин
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