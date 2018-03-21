УАЗ планирует выпустить гибридный автомобиль

УАЗ планирует выпустить гибридный автомобильСегодня, 20:37
Британская компания Jaguar планирует выпустить первый собственный спорткар, оснащенный гибридным двигателем. Такая информация была обнародована главой отдела
Южнокорейский производитель авто Hyundai показал тизер абсолютно новой модели хэтчбека Ioniq, который получит гибридную установку. По словам разработчиков,
По словам представителя японского автомобилестроительного предприятия, Toyota Prius в ближайшем будущем может превратиться в гибридный кроссовер. Также