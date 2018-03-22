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| | В Нью-Йорк едет "заряженный" лифтбек Volkswagen Arteon с пакетом R-Line

В Нью-Йорк едет "заряженный" лифтбек Volkswagen Arteon с пакетом R-Line

Сегодня, 05:00
Компания Volkswagen подготовила для лифтбека Arteon пакет доработок R-Line. Спортивную версию автомобиля планируется показать в рамках Нью-Йоркского автосалона 28 марта, позднее немецкий автоконцерн выпустит «заряженную» модификацию Arteon R.

В Нью-Йорк едет "заряженный" лифтбек Volkswagen Arteon с пакетом R-Line

 

В спортивный пакет R-Line вошли массивные бамперы, черный спойлер, 19- или 20-дюймовые колёсные диски, педали и накладки на пороги из нержавеющей стали, а также новый руль. Помимо этого, новинка будет отличаться особыми шильдиками.

Под капотом Volkswagen Arteon разместится 4-цилиндровый бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра, способный развивать 280 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступит 8-скоростной «автомат», тип привода – передний.

В Нью-Йорк едет "заряженный" лифтбек Volkswagen Arteon с пакетом R-Line

 

Будущий Arteon R оборудуют 3,0-литровым 6-цилиндровым агрегатом с турбонаддувом, его отдача составит 410 лошадиных сил. Помимо этого, «заряженный» лифтбек сможет похвастаться полным приводом и муфтой Haldex нового поколения. Представители компании отметили, что платформа MQB позволяет устанавливать различные моторы. При этом автопроизводитель уже создал прототип флагмана с V6.
Яна Васильева
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