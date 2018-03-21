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| | На рынок вышла лимитированная версия пикапа Mitsubishi L200 Barbarian SVP II

На рынок вышла лимитированная версия пикапа Mitsubishi L200 Barbarian SVP II

Сегодня, 12:38

В Великобритании стартуют продажи пикапа Mitsubishi L200 в эксклюзивном исполнении под названием Barbarian SVP II. Отмечается, что новинку выпустят ограниченным тиражом всего в 250 автомобилей.

 

На рынок вышла лимитированная версия пикапа Mitsubishi L200 Barbarian SVP II

 

Подразделение Special Vehicles Projects (SVP) подготовило уже вторую особую версию модели Mitsubishi L200. Первая спецсерия, выпущенная почти год назад, отличалась тонорованными биксеноновыми фарами, черной радиаторной решёткой и иными подножками.

 

Новый Mitsubishi L200Barbarian SVP II внешне можно опознать по внедорожному обвесу с крупными расширителями арок, легкосплавным колёсным дискам и рейлингам на крыше. Автомобиль можно будет приобрести в черном или сером цвете кузова, украшенном оранжевыми вставками. В салоне появились кожаная отделка и кресла с вышитыми логотипами эксклюзивной версии.

В моторном отсеке Mitsubishi L200 Barbarian SVP II разместился 2,4-литровый дизельный агрегат с турбонаддувом и цепным ГРМ. Мощность мотора составляет 177 «лошадок», при этом в паре с ним может работать 6-диапазонная механическая трансмиссия или 5-ступенчатый «автомат».

 

На рынок вышла лимитированная версия пикапа Mitsubishi L200 Barbarian SVP II

 

На рынок вышла лимитированная версия пикапа Mitsubishi L200 Barbarian SVP II

 

На рынок вышла лимитированная версия пикапа Mitsubishi L200 Barbarian SVP II

 

Пикап также получил фирменный привод на обе оси Super Select 4WD-II с четырьмя предустановленными режимами работы. Новый L200 Barbarian SVP II получил ценник от 29 830 фунтов (около 2 391 000 рублей).

 


Яна Васильева
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