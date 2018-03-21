На рынок вышла лимитированная версия пикапа Mitsubishi L200 Barbarian SVP II

В Великобритании стартуют продажи пикапа Mitsubishi L200 в эксклюзивном исполнении под названием Barbarian SVP II. Отмечается, что новинку выпустят ограниченным тиражом всего в 250 автомобилей.

Подразделение Special Vehicles Projects (SVP) подготовило уже вторую особую версию модели Mitsubishi L200. Первая спецсерия, выпущенная почти год назад, отличалась тонорованными биксеноновыми фарами, черной радиаторной решёткой и иными подножками.

Новый Mitsubishi L200Barbarian SVP II внешне можно опознать по внедорожному обвесу с крупными расширителями арок, легкосплавным колёсным дискам и рейлингам на крыше. Автомобиль можно будет приобрести в черном или сером цвете кузова, украшенном оранжевыми вставками. В салоне появились кожаная отделка и кресла с вышитыми логотипами эксклюзивной версии.

В моторном отсеке Mitsubishi L200 Barbarian SVP II разместился 2,4-литровый дизельный агрегат с турбонаддувом и цепным ГРМ. Мощность мотора составляет 177 «лошадок», при этом в паре с ним может работать 6-диапазонная механическая трансмиссия или 5-ступенчатый «автомат».

Пикап также получил фирменный привод на обе оси Super Select 4WD-II с четырьмя предустановленными режимами работы. Новый L200 Barbarian SVP II получил ценник от 29 830 фунтов (около 2 391 000 рублей).

Яна Васильева