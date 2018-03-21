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| | Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций

Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций

Сегодня, 11:41

Американская компания Ford выпустила обновлённый вариант седана Fusion, известного россиянам как Mondeo. Публичная презентация модели пройдёт 28 марта на мотор-шоу в Нью-Йорке, а на рынок новинка выйдет летом 2018 года.

Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций

 

Рестайлинговый автомобиль оборудовали иной радиаторной решёткой, модернизированными светодиодными фарами и новым капотом. Уже в базовой комплектации Ford Fusion получит системы экстренного торможения, контроля слепых зон, распознавания пешеходов и удержания полосы движения. В качестве опции покупателям предложат адаптивный круиз-контроль.

Помимо этого, новинка обзаведётся модернизированной гибридной установкой, запас хода которой только на электрической тяге вырос на 20% относительно дорестайлингового седана или до 40 километров. В остальном моторная гамма модели не претерпела никаких изменений.

Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций

 

Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций

 

Напомним, на российском рынке нынешней Ford Mondeo предлагается со 149-сильным двигателем объёмом 1,5 литра, а также с мотором 2.0 EcoBoost, выдающим 199 или 240 лошадиных сил в зависимости от версии. С любым агрегатом Mondeo оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

 


Яна Васильева
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