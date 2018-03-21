Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций

Американская компания Ford выпустила обновлённый вариант седана Fusion, известного россиянам как Mondeo. Публичная презентация модели пройдёт 28 марта на мотор-шоу в Нью-Йорке, а на рынок новинка выйдет летом 2018 года.

Рестайлинговый автомобиль оборудовали иной радиаторной решёткой, модернизированными светодиодными фарами и новым капотом. Уже в базовой комплектации Ford Fusion получит системы экстренного торможения, контроля слепых зон, распознавания пешеходов и удержания полосы движения. В качестве опции покупателям предложат адаптивный круиз-контроль.

Помимо этого, новинка обзаведётся модернизированной гибридной установкой, запас хода которой только на электрической тяге вырос на 20% относительно дорестайлингового седана или до 40 километров. В остальном моторная гамма модели не претерпела никаких изменений.

Напомним, на российском рынке нынешней Ford Mondeo предлагается со 149-сильным двигателем объёмом 1,5 литра, а также с мотором 2.0 EcoBoost, выдающим 199 или 240 лошадиных сил в зависимости от версии. С любым агрегатом Mondeo оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.

Яна Васильева