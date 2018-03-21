Обновленный седан Ford Fusion 2019 получил ряд полезных опций

Американская компания Ford выпустила обновлённый вариант
седана Fusion, известного россиянам как Mondeo. Публичная презентация модели
пройдёт 28 марта на мотор-шоу в Нью-Йорке, а на рынок новинка выйдет летом 2018
года.
Рестайлинговый автомобиль оборудовали иной радиаторной
решёткой, модернизированными светодиодными фарами и новым капотом. Уже в
базовой комплектации Ford Fusion получит системы экстренного торможения,
контроля слепых зон, распознавания пешеходов и удержания полосы движения. В
качестве опции покупателям предложат адаптивный круиз-контроль.
Помимо этого, новинка обзаведётся модернизированной
гибридной установкой, запас хода которой только на электрической тяге вырос на 20%
относительно дорестайлингового седана или до 40 километров. В остальном
моторная гамма модели не претерпела никаких изменений.
Напомним, на российском рынке нынешней Ford Mondeo
предлагается со 149-сильным двигателем объёмом 1,5 литра, а также с мотором 2.0
EcoBoost, выдающим 199 или 240 лошадиных сил в зависимости от версии. С любым
агрегатом Mondeo оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и
передним приводом.
Яна Васильева