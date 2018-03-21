Российский дизайнер превратил Range Rover SV в кабриолет

Независимый российский дизайнер Никита Аксенов создал рендерное изображение нового Range Rover SV Convertible. Публичная премьера люксового Range Rover SV в купеобразном кузове состоялась в рамках Женевского автосалона.

Васисуалий Мурчалов

Автор рендера отметил, что за основу нового Range Rover SV Convertible была взята стандартная модель, которая попросту лишилась крыши. Традиционно для кабриолетов модель получила увеличенные задние арки, а также более массивные стойки. Передняя часть кузова полностью идентична представленному в Женеве автомобилю.Стоит отметить, что новый Range Rover SV является флагманским внедорожником британского бренда. Модель имеет люксовую отделку и список оснащения, а ценник на внедорожник стартует с отметки в 240 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 18 980 000 рублей.Не исключено, что новый Range Rover SV действительно получит версию в кузове кабриолет, но тираж такого автомобиля будет строго ограничен. Стоит напомнить, что Range Rover Evoque с открытым верхом показывает не лучшие результаты продаж, из-за чего модель была выведена с рынка Соединенных Штатов. Ранее инсайдеры сообщали, что маркетологи бренда в первую очередь исследуют заинтересованность клиентов в Range Rover SV Convertible.