Российский дизайнер превратил Range Rover SV в кабриолет

Автор рендера отметил, что за основу нового Range Rover SV Convertible была взята стандартная модель, которая попросту лишилась крыши. Традиционно для кабриолетов модель получила увеличенные задние арки, а также более массивные стойки. Передняя часть кузова полностью идентична представленному в Женеве автомобилю.
Стоит отметить, что новый Range Rover SV является флагманским внедорожником британского бренда. Модель имеет люксовую отделку и список оснащения, а ценник на внедорожник стартует с отметки в 240 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 18 980 000 рублей.
Не исключено, что новый Range Rover SV действительно получит версию в кузове кабриолет, но тираж такого автомобиля будет строго ограничен. Стоит напомнить, что Range Rover Evoque с открытым верхом показывает не лучшие результаты продаж, из-за чего модель была выведена с рынка Соединенных Штатов. Ранее инсайдеры сообщали, что маркетологи бренда в первую очередь исследуют заинтересованность клиентов в Range Rover SV Convertible.