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| | Российский дизайнер превратил Range Rover SV в кабриолет

Российский дизайнер превратил Range Rover SV в кабриолет

Сегодня, 10:52
Независимый российский дизайнер Никита Аксенов создал рендерное изображение нового Range Rover SV Convertible. Публичная премьера люксового Range Rover SV в купеобразном кузове состоялась в рамках Женевского автосалона.

Российский дизайнер превратил Range Rover SV в кабриолет

 

Автор рендера отметил, что за основу нового Range Rover SV Convertible была взята стандартная модель, которая попросту лишилась крыши. Традиционно для кабриолетов модель получила увеличенные задние арки, а также более массивные стойки. Передняя часть кузова полностью идентична представленному в Женеве автомобилю.

Стоит отметить, что новый Range Rover SV является флагманским внедорожником британского бренда. Модель имеет люксовую отделку и список оснащения, а ценник на внедорожник стартует с отметки в 240 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 18 980 000 рублей.

Не исключено, что новый Range Rover SV действительно получит версию в кузове кабриолет, но тираж такого автомобиля будет строго ограничен. Стоит напомнить, что Range Rover Evoque с открытым верхом показывает не лучшие результаты продаж, из-за чего модель была выведена с рынка Соединенных Штатов. Ранее инсайдеры сообщали, что маркетологи бренда в первую очередь исследуют заинтересованность клиентов в Range Rover SV Convertible.
Васисуалий Мурчалов
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