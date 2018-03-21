В России изобрели автомобильное топливо на основе спирта

Специалисты рассказали, что на таком топливе могут ездить обычные машины, однако его будет экономически выгодно использовать, если в РФ не будут взимать акцизный налог из-за содержащегося в топливе этанола.
В России изобрели автомобильное топливо на основе спиртаСегодня, 14:22
В Росалкогольрегулировании (РАР) хотят выделить 5, 5 млн рублей на выявление технического этилового спирта в водке. Об этом в своём интервью рассказал
Чиновники государственного ведомства «Росалкогольрегулирование» волевым решением повысили минимальную (базовую) стоимость спирта этилового, который
Одноклеточные водоросли могут заменить горючее вроде бензина, изучение этого топлива может сделать его более качественным, чем нынешние средства. Об этом