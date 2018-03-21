Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Владелец порно-автобуса из 90-х заселил в него бомжей В блокчейне биткоина нашли следы детской порнографии Почти 200 человек обратились к врачам в Волоколамске с жалобами на отравление Очередь в горбольницу в Волоколамске выстроилась на улицу В России резко упали в цене все iPhone В ФОМС предупредили о новом виде мошенничества с полисами ОМС Невеста Прохора Шаляпина попалась на измене звездному жениху «Новатэк» запатентовал новую технологию сжижения газа при помощи холода Боксер Головкин не верит словам своего соперника, отравившегося мясом с допингом Основатель WhatsApp призывает подписчиков удалять аккаунты в Facebook Лена Миро пожалела нерождённого наследника Ксении Собчак Дизайнер из Украины обвинила бренд Zara в плагиате ее идей
| | В России изобрели автомобильное топливо на основе спирта

В России изобрели автомобильное топливо на основе спирта

Сегодня, 14:22
Учёные из всероссийского НИИ переработки нефти презентовали новый вид топлива для автомобилей. Отмечается, что альтернативное горючее включает в себя продукты нефтепереработки и этиловый спирт. 

В России изобрели автомобильное топливо на основе спирта

 

Специалисты рассказали, что на таком топливе могут ездить обычные машины, однако его будет экономически выгодно использовать, если в РФ не будут взимать акцизный налог из-за содержащегося в топливе этанола. 
Среди плюсов нового изобретения Михаил Ершов, заведующий отделом всероссийского НИИ переработки нефти, выделил низкое содержание серы и смол в данной смеси. За счёт этого топливная система авто не засоряется. Благодаря тому, что используется соединение, содержащее кислород, в выхлопных газах остаётся меньше несгоревших углеводородов.
Подобное топливо сегодня уже эксплуатируют в Бразилии, где для изготовления биоэтанола используют недорогой тростниковый сахар. В этой стране в бензине содержится 27% спирта.
В России разработкой биотопливных технологий сегодня занимается «АвтоВАЗ». Компания уже выпустила седан LADA Vesta CNG, который может ездить как на бензине, так и на метане. Кроме того, автопроизводитель начнёт сборку двухтопливной LADA Granta.

Яна Васильева
Новости по теме
В России планируют выделить 5, 5 млн рублей на выявление технического спирта в водке
В России планируют выделить 5, 5 млн рублей на выявление технического спирта в водке

В Росалкогольрегулировании (РАР) хотят выделить 5, 5 млн рублей на выявление технического этилового спирта в водке. Об этом в своём интервью рассказал

В Росалкоголе повысили минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья
В Росалкоголе повысили минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья

Чиновники государственного ведомства «Росалкогольрегулирование» волевым решением повысили минимальную (базовую) стоимость спирта этилового, который

Ученые: Водоросли могут заменить горючее из углеводородов
Ученые: Водоросли могут заменить горючее из углеводородов

Одноклеточные водоросли могут заменить горючее вроде бензина, изучение этого топлива может сделать его более качественным, чем нынешние средства. Об этом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости