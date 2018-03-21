В России изобрели автомобильное топливо на основе спирта

Учёные из всероссийского НИИ переработки нефти презентовали новый вид топлива для автомобилей. Отмечается, что альтернативное горючее включает в себя продукты нефтепереработки и этиловый спирт.

Специалисты рассказали, что на таком топливе могут ездить обычные машины, однако его будет экономически выгодно использовать, если в РФ не будут взимать акцизный налог из-за содержащегося в топливе этанола. Специалисты рассказали, что на таком топливе могут ездить обычные машины, однако его будет экономически выгодно использовать, если в РФ не будут взимать акцизный налог из-за содержащегося в топливе этанола.

Среди плюсов нового изобретения Михаил Ершов, заведующий отделом всероссийского НИИ переработки нефти, выделил низкое содержание серы и смол в данной смеси. За счёт этого топливная система авто не засоряется. Благодаря тому, что используется соединение, содержащее кислород, в выхлопных газах остаётся меньше несгоревших углеводородов.

Подобное топливо сегодня уже эксплуатируют в Бразилии, где для изготовления биоэтанола используют недорогой тростниковый сахар. В этой стране в бензине содержится 27% спирта.

В России разработкой биотопливных технологий сегодня занимается «АвтоВАЗ». Компания уже выпустила седан LADA Vesta CNG, который может ездить как на бензине, так и на метане. Кроме того, автопроизводитель начнёт сборку двухтопливной LADA Granta.

Яна Васильева