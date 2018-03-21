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| | Фотошпионы запечатлели «гражданский» Toyota Supra

Фотошпионы запечатлели «гражданский» Toyota Supra

Сегодня, 10:21
Японская компания Toyota в рамках автосалона в Женеве презентовала гоночный концепт Toyota Supra GR Racing, а внешность дорожной версии модели до сих пор не рассекречена. Ожидается, что товарный Toyota Supra будет представлен в начале 2019 года на международном автосалоне в Детройте.

Фотошпионы запечатлели «гражданский» Toyota Supra

 

На страницах издания motor1 появились свежие шпионские фото дорожной версии возрожденного спорткара Toyota Supra. Серийная модель по-прежнему тестируется в плотном камуфляже, однако уже сейчас можно говорить о некоторых отличиях от гоночного концепта. Так, прототип получил менее широкий и агрессивный аэродинамический обвес, а заднее стекло несколько увеличилось.

Многие поклонники спорткаров уверены, что новый Toyota Supra станет перелицованной версией BMW Z4. Оба автомобиля разрабатываются на общей платформе, а также используют множество унифицированных узлов и компонентов.

Фотошпионы запечатлели «гражданский» Toyota Supra

 

Фотошпионы запечатлели «гражданский» Toyota Supra

 

Вместе с тем в Toyota уверяют, что новый Toyota Supra станет «совершенно другим автомобилем» в плане управляемости и динамики. Информации о моторной линейке нового спорткара пока нет, но ожидается, что Supra получит баварские двигатели.
Васисуалий Мурчалов
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