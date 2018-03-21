BMW приостановил выпуск 7-Series с бензиновым двигателем

Представители немецкой марки BMW сделали официальное заявление о временном прекращении производства 7-Series. Компания вынуждена пойти на такой шаг из-за принятых в странах Евросоюза новых экологических требований к двигателям.

В настоящее время BMW снял с производства 7-Series, выпуск флагманского седана планируется возобновить через год после модернизации моторов. Примечательно, что данное решение коснулось только бензиновых модификаций, а дизельные автомобили BMW 7-Series продолжают сходить с конвейера.

Напомним, в Европе была введена новая процедура тестирования Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Она предполагает, что уровень выбросов вредных выбросов будет измеряться во время реальной поездки автомобиля.

Так, выбросы начнут определять в различных ситуациях на дороге, например, при ускорении, движении на различных скоростях, торможении. Прежние нормы испытаний New European Driving Cycle, разработанные свыше 30 лет назад, базировались на теоретических значениях.

Яна Васильева