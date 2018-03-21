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| | Калининградский «Автотор» выпустил 1,8-миллионный автомобиль

Калининградский «Автотор» выпустил 1,8-миллионный автомобиль

Сегодня, 09:30
Калининградский завод «Автотор» выпустил автомобиль под порядковым номером 1 800 000, а юбилейной моделью стал седан KIA Cerato, который производится по полному циклу. Отмечается, что завод начал свою работу в мае 1997 года.

Калининградский «Автотор» выпустил 1,8-миллионный автомобиль

 

Новый седан KIA Cerato третьего поколения выпускается на заводе «Автотор» с 2012 года и с тех пор модель пережила несколько обновлений. Разработчики отметили, что сборка модели по полному циклу, что включает в себя сварку и окраску кузова, стартовала в 2014 году – модернизация потребовала порядка 50 000 000 евро инвестиций.

Рестайлинговый KIA Cerato встал на конвейер завода «Автотор» в 2016 году, а сам седан получил пересмотренную переднюю часть кузова и посвежевший интерьер. Производственная площадка получила дополнительные сварочные точки, что позволило добиться результата в 41 500 произведенных автомобилей.

Стоит напомнить, что завод «Автотор» был основан в 1994 году, но наладить сборку автомобилей удалось только в 1997 году. Одним из первых партнеров калининградского завода стала компания KIA, а сегодня на мощностях площадки производятся такие модели как KIA Quoris, KIA Mohave, KIA Stinger, KIA Optima и многие другие.
Васисуалий Мурчалов
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