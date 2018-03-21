Озвучен рублевый ценник нового внедорожника Mercedes-AMG G 63

Представители российского офиса Mercedes-Benz озвучили стоимость нового «Гелендвагена» в производительном исполнении AMG G 63. Сообщается, что «заряженный» рамный внедорожник получил ценник в 12 450 000 рублей, что на 850 000 рублей больше, чем стоимость модели прошлой генерации.

Под капотом «заряженного» Mercedes-AMG G 63 расположился 4,0-литровый мотор V8 с системой двойного турбонаддува, который способен генерировать 585 лошадиных сил при 850 Нм крутящего момента. Силовая установка агрегатируется 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.Максимальная скорость нового Mercedes-AMG G 63 составляет 220 километров в час, но опциональный пакет AMG Driver’s Package увеличивает «максималку» до 240 километров в час. Отметка о первой «сотне» появится на спидометре уже через 4,5 секунды.

Васисуалий Мурчалов

Уже в базовом варианте исполнения новый Mercedes-AMG G 63 оснащается спортивным рулем, светодиодной подсветкой салона, трехзонным климат-контролем, LED-оптикой, а также отделкой салона из кожи Nappa. За 282 000 рублей внедорожник получит 22-дюймовые алюминиевые диски, а за дополнительные системы безопасности придётся выложить 127 000 рублей.