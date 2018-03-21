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| | Обнародованы первые снимки обновленного Nissan Murano

Обнародованы первые снимки обновленного Nissan Murano

Сегодня, 06:00
В Сети обсуждают появление первых материалов об обновленном кроссовере Nissan Murano. Эксперты предполагают, что официальная презентация новинки может пройти уже в текущем году.

Обнародованы первые снимки обновленного Nissan Murano

 

Накануне специалистам Motor1 удалось заснять новый Nissan Murano. Материалы тут же появились в Сети. На них видно, что камуфляжная пленка закрывает только небольшую часть кузова автомобиля. Эксперты сразу же отметили, что дизайн модели стал более стильным. Кроссовер получил новые переработанные передние фары со светодиодной стрелкой, указывающей на радиаторную решетку. Предполагается, что это только прототип и в конечном итоге они будут смотреться еще лучше. О видоизменениях задних фар судить сложно из-за камуфляжа, зато видно трапециевидные воздухосборники на переднем бампере.

 

Напомним, что Nissan Murano получит 3,5-литровый двигатель в 260 лошадиных сил с крутящим моментом как на переднюю, так и на две оси.
Виктория Озерова
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