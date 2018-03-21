Обновленный кроссовер Mahindra XUV500 раскрыли до презентации

Официальная презентация индийского кроссовера Mahindra XUV500 назначена только на следующий месяц, но в Сети уже появились фотографии обновленного автомобиля. Со снимков следует, что дизайн машины получил существенные изменения.

Виктория Озерова

В интернете активно обсуждают выход нового Mahindra XUV500: премьерный показ автомобиля состоится через месяц, но его снимки уже видели многие. С материалов, «просочившихся» в Сеть, следует, что обновленный кроссовер от индийского производителя получил существенные модификации. Так изменилась форма фар автомобиля, он получил новую уникальную радиаторную решетку. Удивление вызвал вид задних фар, поскольку даже эксперты не прогнозировали, что они будут треугольными. Как был обновлен дизайн салона Mahindra XUV500, пока неизвестно.Пока о стоимости новинки ничего неизвестно, текущая модель Mahindra доступна на рынке за 1,13 миллиона рублей.