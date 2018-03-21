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| | Седан KIA Rio снова подорожал в России

Седан KIA Rio снова подорожал в России

Сегодня, 09:00
В России снова отмечен рост стоимости седана KIA Rio, в минувшем году ставшего абсолютным бестселлером на авторынке РФ. Предыдущее подорожание модели имело место в стране в феврале нынешнего года. Об этом проинформировало агентство «АВТОСТАТ».

 

Седан KIA Rio снова подорожал в России

 

Мартовское подорожание седана KIA Rio затронуло комплектацию Prestige. Это обусловлено тем, что версия Prestige AV ушла с рынка. Сама же Prestige получила семидюймовый тачскрин, поддержку Android Auto и Apple CarPlay, голосовое управление, камеру заднего вида и онлайн сервисы.
 
В результате мартовского подорожания стоимость седана KIA Rio в России выросла на 20 000 рублей, что на 2,16-2,29% больше предыдущей цены машины. Отныне автомобиль в версии Prestige продается в РФ за 904 900 рублей. При этом, он комплектуется 1,6-литровым 123-сильным агрегатом и МКПП. В версии с АКПП машина предлагается за 944 900 рублей.
 
Дилеры отчитались, что за февраль текущего года продали в России 8 979 экземпляров модели KIA Rio, в том числе в кросс-версии X-Line. Спрос на бестселлер в России вырос на 28% в годовом сравнении.

Иван Головин
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