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| | Suzuki расширит свою модельную линейку в РФ

Suzuki расширит свою модельную линейку в РФ

Сегодня, 04:00
Сейчас жителям России предлагаются три автомобиля марки Suzuki. При этом японский автопроизводитель заявил о готовности к расширению своего модельного ряда в РФ.

 

Suzuki расширит свою модельную линейку в РФ

 

Авторынок России будет пополнен новыми моделями марки Suzuki в следующем году. О каких именно автомобилях идет речь, японцы пока отказываются уточнять.
 
На данный момент руководство марки Suzuki решает вопрос о поставках компактного кроссовера Ignis в Россию. Можно полагать, что именно с этой машины начнется расширение модельного ряда в РФ в следующем году.
 
Сейчас марка Suzuki продает в России вседорожники Vitara, SX4 и Jimny. Для первых двух кроссоверов предусмотрены агрегаты объемом 1,6 и 1,4 литра тягой 117 и 140 лошадиных сил. Третья модель оснащается 1,3-литровым мотором, производительность которого составляет 85 л.с. Vitara и SX4 продаются в России по цене от 1 200 000 рублей. Стоимость Jimny составляет минимум 1 150 000 рублей.
 
За минувший год дилеры реализовали в России более 5 000 автомобилей марки Suzuki. Спрос на них в стране вырос на 11% в годовом сравнении.

Иван Головин
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